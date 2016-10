ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Folge: 189 Rapunzels Perücke USA 2006 Stereo Merken Doug und Carrie würden die Palmers gern auf eine Kreuzfahrt begleiten. Um sich die Reise leisten zu können, überredet Doug seine Frau, sich ihre langen Haare abschneiden zu lassen und an einen Perückenmacher zu verkaufen. Denn er hat gehört, dass Perückenmacher viel Geld dafür bezahlen würden. Doch als er Carries neue Kurzhaarfrisur sieht, bereut Doug seinen Vorschlag zutiefst. Als Arthur Carrie mit kurzen Haaren sieht, zweifelt er sogar ernsthaft daran, dass sie seine leibliche Tochter ist, und verlangt einen DNS-Test... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Jonathan Buono (Jacob) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Owen Ellickson, Dennis Regan Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar