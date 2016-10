NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Nachwuchs bei den Bisons Nachwuchs bei den Bisons / Geburt mit Hindernissen / Schaummassage fürs Tapirkind / Wasserschweine auf Tour / Renovierungsarbeiten bei den Orang-Utans / Generalprobe für Kamel Natascha D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Nachwuchs bei den Bisons: Volker Friedrich macht sich Sorgen um Bisonkuh Ronja. Schon vor Stunden ist die Fruchtblase geplatzt, doch das Baby lässt sich Zeit. Mit gutem Zureden beruhigt Volker die werdende Mama und ruft zur Sicherheit schon mal den Tierarzt. Doch dann schafft es Ronja doch noch alleine und bringt ein gesundes Kalb zur Welt. Schaummassage für das Tapirkind: Carmina und Xingo, die Tapire, würden alles geben für ein Schaumbad mit kräftiger Bürstenmassage. Nun ist es endlich mal wieder so weit: Wellnesstag bei den Tapiren, für Klein Ailton eine Premiere. Thomas Günther ist gespannt, ob er genauso ein Genießer ist wie seine Eltern. Oder hat Ailton Angst vor dem Wasserschlauch? Wasserschweine auf Tour: Familie Wasserschwein ist ausgerissen. Eigentlich wohnen die kleinen Rumtreiber bei den Alpakas auf der Südamerikaanlage, aber sie sehen sich gerne mal im Rest des Tierparks um. Dürfen sie auch, aber Volker Friedrich wüsste schon gerne, wo sich seine Wasserschweine gerade rumtreiben. Da hilft nichts als suchen. Renovierungsarbeiten bei den Orang-Utans: Das Halteseil im Wassergraben ist verrottet. Claus Claussen will es ersetzen. Nett gemeint, aber Orang-Utan-Dame Janina fühlt sich durch die Handwerksarbeiten am frühen Morgen gestört. Der Halbstarke Tuan findet die neuen Seile dagegen ziemlich interessant, genau wie die Mitbewohner, die Zwergotter. Generalprobe für Kamel Natascha: Für Kamel-Dame Natascha wird es ernst. Sie soll beweisen, dass sie auch mit Lasten auf dem neuen Sattel brav neben Volker Friedrich herläuft. Beim letzten Versuch hatte Natascha die Sandsäcke vor Schreck abgeworfen. Hoffentlich macht sie das demnächst nicht auch mit den Besuchern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.