hr2 21:00 bis 22:30 Sonstiges "Zeitalter der Angst" Hörspiel nach Wystan Hugh Auden Merken In seinem als "barockes Hirtengedicht" deklarierten Versdialog, für dessen deutschsprachige Ausgabe Gottfried Benn die Einleitung verfasste, setzte sich Wystan Hugh Auden Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts mit der Situation des modernen Großstadtmenschen auseinander. Sie ist von Endzeitstimmung, Erlösungssehnsucht und vor allem von Angst geprägt. Vier Personen, die sich am Abend von Allerseelen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in einer New Yorker Bar, dem Refugium der Einsamen und Verzweifelten, treffen, kommen über die Rundfunknachrichten des aktuellen Kriegsgeschehens miteinander ins Gespräch. Dabei wird erkennbar, dass die Bedrohung der Welt nicht so sehr von einer äußeren Macht herrührt, sondern aus der inneren Leere der Menschen im "Zeitalter der Angst", die so Benn von der Spannung zwischen existentieller Unbehaustheit und Erlösungssehnsucht gezeichnet ist. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Wolfgang Büttner (Erzähler), Hans Caninenberg (Quant), Ernst Ginsberg (Malin), Lola Müthel (Rosetta), Robert Graf (Emble) Regie: Ludwig Cremer