Kabel1 Doku 01:15 bis 02:00 Dokumentation Mord im Paradies Traumreise in den Tod USA 2013 2016-10-10 01:05 16:9 HDTV Merken Die besten Freundinnen Jasmine und Becky genießen ihre Sommerferien in Bermuda. Eines Nachts bietet sich eine Gruppe Fremder an, die Mädchen nach Hause zu fahren. Jasmine kommt sicher an, doch Becky kehrt nicht zurück. Sie stieg zu zwei Männern auf ein Motorrad. Bereits am nächsten Tag findet man ihre Leiche - vergewaltigt und mit durchschnittener Kehle. Wird es der Polizei gelingen, den Täter zu fassen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Murder in Paradise

