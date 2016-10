NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 5. Oktober 1641: Der Geburtstag der Marquise de Montespan, Mätresse von König Ludwig XIV. Merken Ihr Name steht für die glorreichen Jahre von Versailles. Während ihre Rivalin La Vallière in einer Klosterzelle verschwand, während Königin Marie-Thérèse verblasste und verkümmerte, stieg die Marquise de Montespan als "maîtresse en titre" auf zur wahren Herrscherin von Versailles. Wenn sie gar über den Grand Canal von Versailles in der Gondel zur "Schwaneninsel" fuhr, erschien sie dem staunenden Hof nicht mehr nur wie eine Königin, sondern "comme une déesse", "wie eine Göttin". Einen einzigen Fehler hat Ludwigs göttliche Mätresse begangen: So stolz sie ihre sieben Schwangerschaften zur Schau stellte, war doch die Aufzucht all der "königlichen Bastarde" ihre Sache nicht. Dafür brauchte sie ein Kindermädchen. Da Ludwig XIV. Kinder liebte und somit die Gefahr bestand, dass er auch das Kindermädchen lieben würde, wählte sie als Kinderfrau mit Bedacht die frömmste Witwe von Paris. Dass die frömmste aller Witwen auch die raffinierteste aller Witwen sein könnte, hat die Marquise de Montespan nicht glauben wollen, bevor es ihr zum Verhängnis wurde. In Google-Kalender eintragen