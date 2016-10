Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Jazz aus Nürnberg: Jazz & Beyond "Die vier Elemente". Mit Aufnahmen von Theo Bleckmann, Achim Kaufmann, Vincent Peirani u.a. Merken Feuer, Wasser, Erde und Luft: Aus ihnen besteht die Welt - aus den so genannten vier Elementen - und in ihnen wohnt eine Energie, die alles zusammenhält. Während wir Feuer, Wasser und Erde sehen können, ist Luft dagegen unsichtbar. Aber den Wind können wir auf unserer Haut spüren und wir können ihn hören, wenn er uns um die Ohren pfeift. Musiker und Komponisten lassen und ließen sich von einzelnen Elementen zu neuen Stücken anregen: 2007, als der Orkan Kyrill über Europa fegte, fand das Trio um den Pianisten Achim Kaufmann einen mutigen Taxifahrer, der sie zum Flughafen Amsterdam brachte. Sicher in München gelandet, spielte das Trio beim Bayerischen Rundfunk eine CD ein. Ein harmlos laues Lüftchen dagegen wird im Song "Slow hot wind" von Henry Mancini thematisiert, ausdrucksstark gesungen von der Schweizerin Lucia Cadotsch. Auch das Wasser besitzt verschiedene Seiten: Im Traditional "The Water is wide" wünscht sich der Sänger Flügel, um den Fluss zu überqueren. Buchstäblich auf das Wasser geführt, wurde das Publikum im Rahmen der Jazz Baltica 2005 mit der Installation "Music on the Water": Da wurde ein Steg über den Salzauer Schlossteich gelegt. Je nachdem, auf welcher Stelle des Steges der Zuhörer sich befand, nahm er unterschiedliche Klänge wahr; auch das Zwitschern der Vögel mischte sich dazu. Unterschiedliche Aspekte enthält ebenso das Feuer: Das Lodern eines Lagerfeuers kann man von weitem sehen; die Hitze, die dabei entsteht, nimmt man erst aus wenigen Metern Entfernung wahr. Während Pianist Kevin Hays von einem Tanz um das Feuer erzählt, lädt Bigband-Leader Joe Haider in "Landscape" zu einer Reise durch eine imaginäre Landschaft ein. "Vom Wasser getragen, von der Luft bewegt, von der Erde gehalten, vom Feuer erwärmt": Um die vier Elemente dreht es sich heute in der Stunde vor Mitternacht, in der Jazztime mit Beatrix Gillmann. In Google-Kalender eintragen Moderation: Beatrix Gillmann