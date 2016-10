Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik E.T. will nach Hause / Natalie Dessay wünscht sich in das Land jenseits des Regenbogens / Das Pasadena Roof Orchestra ist im Ragtime daheim Merken E.T. will nach Hause / Natalie Dessay wünscht sich in das Land jenseits des Regenbogens / Das Pasadena Roof Orchestra ist im Ragtime daheim In Google-Kalender eintragen Moderation: Ele Martens