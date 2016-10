Bayern 4 09:05 bis 11:15 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Johann Sebastian Bach: Concerto D-Dur BWV 1045 (Bach-Collegium Japan, Leitung: Masaaki Suzuki)<ek><bk>Antonio Salieri: "Les Danaïdes", Ouvertüre und Ballettmusik (Mannheimer Mozartorchester, Leitung: Thomas Fey)<ek><bk>Leopold Mozart: Hornkonzert Es-Dur (Carsten Duffin, Philipp Römer, Horn; Bayerische Kammerphilharmonie, Leitung: Reinhard Goebel)<ek><bk>Hector Berlioz: "Rêverie et caprice" op. 8 (Julien Chauvin, Violine; Le Cercle de l'Harmonie, Leitung: Jérémie Rhorer)<ek> Konzert des Kammerorchesters des Nationaltheaters Prag <bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie D-Dur KV 181<ek><bk>Peter Tschaikowski: Variationen A-Dur über ein Rokoko-Thema op. 33<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 8 F-Dur (Sergei Nakariakov, Horn; Kammerorchester des Nationaltheaters Prag, Leitung: Rastislav Stur) (Aufnahme vom 7. August 2016 in der Studienkirche, Passau) In Google-Kalender eintragen