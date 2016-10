Bayern 4 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) 2016-10-04 05:03 Merken <bk>Joseph Bodin de Boismortier: Première sérénade, Chaconne (Le Concert Spirituel, Leitung: Hervé Niquet)<ek><bk>Friedrich Smetana: "Erinnerungen an Böhmen" (András Schiff, Klavier)<ek><bk>William Walton: "Henry V", Touch her soft lips and part (English Chamber Orchestra, Leitung: Daniel Barenboim)<ek><bk>Johann Christian Bach: Sinfonie E-Dur (Cappella Coloniensis, Leitung: Hans-Martin Linde)<ek><bk>Miklós Rózsa: Variationen über ein ungarisches Bauernlied (Philippe Quint, Violine; William Wolfram, Klavier)<ek><bk>Henry Mancini: "The Pink Panther Suite" (Die 14 Berliner Flötisten, Leitung: Andreas Blau)<ek>. In Google-Kalender eintragen