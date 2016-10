DR Kultur 20:03 bis 21:30 Sonstiges Konzert Begegnungen mit dem Komponisten Gottfried Michael Koenig (1/6). Zwischen Chemielabor und Geigenkasten - Kindheit und Jugend in Braunschweig Merken <bk>Frank Martin: Prolog Chor "Seigneurs, vous plait-il"; Viertes Bild aus dem zweiten Teil "Dans le fourré clos des ronces" aus "Le vin herbé", Oratorium für Soli, Chor, Streicher und Klavier (Sandrine Piau, Sopran; RIAS-Kammerchor; Scharoun-Ensemble, Leitung: Daniel Reuss) <ek><bk>Georg Friedrich Händel: Ouvertüre und Arie des Herakles "The god of battle quits the bloody field"; Schlusschor "To him your grateful notes of praises belong" aus "Herakles", Oratorium in drei Akten HWV 60 (John Tomlinson, Bass; Monteverdi Choir; The English Baroque Soloists, Leitung: John Eliot Gardiner) <ek><bk>Felix Mendelssohn: Ouvertüre, aus "Elias", Oratorium für Soli, Chor und Orchester op. 70 (Akademie für Alte Musik, Leitung: Hans-Christoph Rademann) <ek><bk>Johann Sebastian Bach: Contrapunctus 5 aus "Die Kunst der Fuge" BWV 1080, Bearbeitung für Kammerorchester von Hermann Scherchen (Mitglieder der Wiener Sinfoniker und des Wiener Radioorchesters, Leitung: Hermann Scherchen) In Google-Kalender eintragen Moderation: Christine Anderson, Werner Grünzweig Gäste: Gäste: Gottfried Michael Koenig