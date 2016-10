Silverline 00:30 bis 01:45 Horrorfilm Chop USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Als Lance eine Autopanne hat, da ahnt er noch nicht, dass der freundliche Fremde, der ihn zur nächsten Tankstelle mitnimmt, in Wirklichkeit gar nicht so freundlich ist. Der namenlose Fremde entpuppt sich als kaltblütiger Psychopath, der Lance für eine Tat zur Rechenschaft ziehen möchte,die er angeblich Jahre zuvor begangen hat. Zuerst demontiert er Stück für Stück das Leben von Lance, bevor er ortwörtlich damit beginnt, Lance selbst Stück für Stück auseinanderzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Keenan (Lance Reed) Timothy Muskatell (The Stranger) Chad Ferrin (Bobby Reed) Max Haaga (Young Lance) Dante Rota (Young Bobby) Tanisha (Emily Reed) Adam Minarovich (Detective Williams) Originaltitel: Chop Regie: Trent Haaga Drehbuch: Adam Minarovich Musik: Matthew Olivo Altersempfehlung: ab 18

