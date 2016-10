Silverline 20:15 bis 21:40 Komödie Revenge for Jolly USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Als Harry nach einer durchzechten Nacht mit seinem Cousin Cecil nach Hause kommt, findet er dort seine einzig wahre Liebe - eine kleine Hundedame namens Jolly - tot im Wohnzimmer hängend vor. Gebrochenen Herzens schwört er, den hinterhältigen Mord an seinem Hündchen zu rächen. Der Kofferraum seines alten Cadillacs dient fortan als Munitionslager und mit erhöhtem Promille-Spiegel beginnt eine bleihaltige Jagd auf den feigen Übeltäter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Petsos (Harry) Kristen Wiig (Angela) Elijah Wood (Thomas) Oscar Isaac (Cecil) Adam Brody (Danny) Ryan Phillippe (Bachmeier) Garret Dillahunt (Gary) Originaltitel: Revenge for Jolly! Regie: Chadd Harbold Drehbuch: Brian Petsos Musik: Dave Fleming, Justin Hori Altersempfehlung: ab 18