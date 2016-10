Silverline 17:20 bis 18:45 Horrorfilm Django vs Zombies USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Die Jagd auf einen ausgebrochenen Apachen-Krieger führt den Kopfgeldjäger Django Mortimer 1849 durch eine fast verlassene kalifornische Goldgräbersiedlung. Die noch verbliebenen Minenarbeiter zeigen ihm einen Weg in die Berge, den der flüchtige Apache genommen hat. Kaum ist Django weitergezogen, stoßen die Minenarbeiter auf einen seltsamen Asteroiden, der vor Millionen Jahren im Bergmassiv eingeschlagen sein muss. Doch der Fund ist gefährlich. Beim Versuch den Stein zu bergen, treten toxische Substanzen aus, die alle, die damit in Berührung kommen zu blutdurstigen Zombies mach. Als wenig später Django triumphierend mit dem Apachen zurück in die Siedlung kommt, sieht er sich einer Horde Zombies gegenüber. Wenn sie überleben wollen, müssen sie nun zusammen kämpfen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David A. Lockhart (Mortimer) Camille Montgomery (Rhiannon) Rick Mora (Indian / Brother Wolf) Robert Amstler (The German) George Anderson (Mutant) Jeffery Babineau (Outlaw #3) Timothy Bartgis (The Zombie Horde) Originaltitel: The Dead and the Damned Regie: Rene Perez Drehbuch: Rene Perez Musik: Mattia Borrani, Rene Perez Altersempfehlung: ab 16