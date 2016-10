Silverline 09:30 bis 11:45 Actionfilm Kundo - Pakt der Gesetzlosen COR 2014 20 40 60 80 100 Merken Korea, 1859: Das Land wird von gierigen Politikern regiert, die einfache Bevölkerung hat kaum etwas zu essen. Aus der Not heraus lässt sich der bitterarme Schlachter Dolmuchi auf einen schmutzigen Deal mit dem reichen und skrupellosen Adligen Joo-yon ein: Er soll eine junge Frau ermorden, die Joo-yons Aufstieg gefährden könnte. Als das Attentat misslingt, ist Joo-yons Rache unerbittlich. Seine Soldaten bringen Dolmuchis Familie um, er selbst jedoch wird in letzter Sekunde von Kriegern des Kundo-Klans gerettet. Die ehrbaren Gesetzlosen berauben die Reichen und teilen die Beute mit den Notdürftigen. Nach zwei Jahren harten Kampftrainings im bergigen Versteck des Kundo-Klans stellt sich Dolmuchi dem immer mächtiger werdenden Joo-yon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jung-woo Ha (Dolmuchi) Dong-won Kang (Jo-yoon) Sung-min Lee (Dae-ho) Jin-woong Jo (Lee Tae-ki) Dong-seok Ma (Chun-bo) Ji-hye Yun (Ma-hyang) Ye-ri Han (Gok-ji) Originaltitel: Kundo: Min-ran-eui si-dae Regie: Jong-bin Yun Drehbuch: Cheol-Hong Jeon Kamera: Chan-min Choi Musik: Yeong-wook Jo Altersempfehlung: ab 16