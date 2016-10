Silverline 08:00 bis 09:30 Actionfilm Iron Monkey HK 1993 20 40 60 80 100 Merken Die Machu-Dynastie liegt in den letzten Zügen. Die Korruption wuchert. Die Machthaber herrschen rücksichtslos über das Volk. Es gibt keine Gerechtigkeit mehr. Yang, der wegen seiner unvergleichlichen Kampfkraft Iron Monkey genannt wird, tritt für die Unterdrückten ein und nimmt das Gesetz in die eigene Hand. Allein auf sich gestellt kämpft er einen gnadenlosen Kampf gegen die Übermacht. Seine Feinde sind stark, aber Iron Monkey ist stärker. Er kämpft unerbittlich für die Gerechtigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Yen (Wong Kai Ying) Jean Wang (Orchid) Rongguang Yu (Iron Monkey/Dr. Yang) Shi-Kwan Yen (Hiu Hing) James Wong (Governor Cheng) Hou Hsiao (Disfigured Swordsman) Sze-Man Tsang (Young Wong Fei-Hung) Originaltitel: Iron Monkey Regie: Yuen Wo Ping Drehbuch: Tai-Muk Lau, Cheung Tan, Pik-yin Tang, Hark Tsui Kamera: Arthur Wong Musik: Chow Gam-Wing, Johnny Njo, Wai Lap Wu, Gam-Wing Chow, James L. Venable Altersempfehlung: ab 16