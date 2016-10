Super RTL 15:10 bis 15:45 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Guten Flug!' / Der Schiffbrüchige / Tief unten / Tausend und ein Zig F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Marina will Stewardess werden. Sharko besorgt kurzerhand ein Flugzeug und spielt den Kapitän, während Marina die Stewardess ist. Zig nutzt die Chance und schmuggelt sich an Bord, doch das bereut er schon bald. 2. Geschichte: Als ein Schiffbrüchiger Marinas Gesang vernimmt, will er nur noch eines: raus zu Marina schwimmen. Doch der Arme ahnt nicht, mit wem er es zu tun bekommt, denn Hai Sharko und Hyäne Zig lassen niemanden an die Meerjungfrau heran... 3. Geschichte: Ein Tunnel unter dem Meer soll Zig endlich den Weg zu Marina ebnen. Doch die Hyäne ist alles andere als ein planvoller Tunnelbauer. Und so baut sie jede Menge davon. Ein Chaos! 4. Geschichte: Marina kommt einfach nicht zur Ruhe. Jetzt unterstützt auch noch Bernie Zigs Pläne, Marina zu fangen und kreiert eine Horde von Zig-Klonen. Anfangs kann Sharko seine Liebste noch vor den Klonen beschützen, doch irgendwann verlassen auch ihn die Kräfte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6