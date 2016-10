Anixe HD 15:00 bis 16:00 Arztserie Alphateam Findelkind D 1996 Merken In einer Sporttasche eingebettet, bringt der junge Mike ein Baby mit in die Notaufnahme und verschwindet wieder, ohne dass Oberpfleger Brenneke seinen Namen erfahren kann. Dr. Brotesser kümmert sich nun um das Kind und stellt fest, dass es krank ist, da es keine Narhung zu sich nimmt. Nicht lange darauf wird Mike aufgrund eines Unfalls in die Klinik eingeliefert. Während der OP taucht die 16-jährige Karen - die Mutter des Kindes - auf und nun erfahren die Ärzte die gesamte Tragik des jungen Päärchens ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Uwe Karpa (Oberpfleger Brenneke) Mila Mladek (Dr. Maibach) Fabian Wany (Mike) Wolfgang Wagner (Dr. Brotesser) Theresa Hallermann (Karen) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Sebastian Monk Drehbuch: Christoph Busch, Jörn Schröder