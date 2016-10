Anixe HD 07:00 bis 07:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Georg verzeiht Maria ihre Affäre mit Janosch, doch Maria will trotzdem ihre Kündigung nicht rückgängig machen. Um Georg zu schaden, spielt Metz einer Zeitungsredaktion persönliche Fotos zu, die am nächsten Tag Schlagzeilen machen. Martin geht Angies Bemutterung auf die Nerven - sie will ihm zuliebe sogar auf die Love Parade verzichten. Tommy schlägt Grabow ein Drogengeschäft vor - und der willigt ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Patrick Gräser (Janosch Steinfeld) Johnny Müller (Paolo Vicari) Lilia Lehner (Lara Zapf) Daniel Hartwig (Tommy Beck) Georg Menro (Karl Grabow) Ulrich Drewes (Werner Metz) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Dirk Fritsch Drehbuch: Jörg Reiter, Bob Hirsch Kamera: Manfred Scheer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 350 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 110 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 110 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 110 Min.