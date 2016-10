Disney Channel 23:10 bis 23:40 Comedyserie Immer wieder Jim Der imaginäre Freund USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Jim ist frustriert: Ein befreundetes Ehepaar erwartet Nachwuchs und gibt aus diesem Anlass eine Babyparty. So etwas ist natürlich nichts für einen echten Kerl wie Jim - vermutlich servieren sie da Milch statt Bier! Um Cheryl nicht begleiten zu müssen, erfindet er kurzerhand einen Freund, den er angeblich treffen möchte. Doch sein imaginärer Kumpel entwickelt bald ein ungeahntes Eigenleben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Deji LaRay (Messenger) Originaltitel: According to Jim Regie: Philip Charles Mackenzie Drehbuch: David Feeney Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi