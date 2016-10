Disney Channel 19:25 bis 20:15 Jugendserie Violetta ARG 2014 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Der Regisseur sieht Camilas echte Tränen, als sie erfährt, dass sie für die Rolle absichtlich weinen können muss und gibt ihr die Rolle sofort. Auf Kommando weinen kann sie jedoch immer noch nicht. Nachdem der Schwindel von Clément aufgeflogen ist, bleibt Nicolás bei der Entscheidung, das Studio nicht aus den Händen zu geben. Zudem verrät Violetta León, dass Gery über den Betrug Bescheid wusste. León konfrontiert Gery damit, dass sie ihn angelogen hat, was Clément und seine Gefühle zu Violetta angeht. León ahnt, was Cléments und Gerys eigentlicher Plan war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Violetta Regie: Jorge Nisco, Martin Saban