ORF 3 21:00 bis 21:55 Magazin kreuz und quer Dich schickt der Himmel 2015 2016-10-05 00:15 Untertitel Merken Den perfekten Partner zu finden, ist so schwer wie die Teilung des Roten Meeres. Davon sind viele orthodoxe Juden und Jüdinnen überzeugt und nehmen nicht nur die Hilfe einer Heiratsvermittlerin in Anspruch, sondern halten sich bei der Partnersuche auch an strenge Regeln. Nicht mehr als eine Handvoll Treffen, manchmal nicht mehr als 15 Minuten, nach denen man "Ja" oder "Nein" sagen muss. 15 Minuten, die das restliche Leben entscheiden. Wobei sie sicher sind, dass die Entscheidung schon im Himmel getroffen wurde. In "Dich schickt der Himmel" durfte ein Kamerateam zum ersten Mal die Suche nach dem perfekten Partner von orthodoxen Juden und Jüdinnen in Israel begleiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kreuz & Quer