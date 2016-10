ORF 3 08:50 bis 09:45 Dokumentation Können Tiere denken? D 2012 2016-10-05 17:15 Stereo 16:9 Merken Lange Zeit galten Tiere als instinktgesteuerte Automaten, die nach simplen Reiz-Reaktions-Schemata funktionieren. Erst die Primatenforschung stellte solche Ansichten in Frage. Diese Wissenschaftsdokumentation geht noch einen Schritt weiter. Sie zeigt einen Affen, der sich in die Perspektive eines Anderen hineinversetzt; eine Elster, die sich im Spiegel erkennt. Und Keas, die durch Kategorisieren das Chaos der Informationen aus der Umwelt gliedern. All diese Experimente belegen: Tiere sind viel klüger, als wir bisher meinten. (Doku 2013) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Können Tiere denken?