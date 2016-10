ORF 2 21:05 bis 21:50 Dokumentation 20 Jahre "Liebesg'schichten und Heiratssachen" - Das Geheimnis des Erfolgs A 2016 2016-10-06 11:50 Stereo 16:9 Merken Nach der zwanzigsten Staffel des Erfolgsformats begibt sich diese Dokumentation auf die Suche nach dem Phänomen. Diese Reihe reflektiert wie keine andere den Wertewandel und die veränderten Rollenbilder in unserer Gesellschaft. Einstellung und Lebensweisen haben sich in den letzten 20 Jahren verändert - die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Paaren ist selbstverständlich geworden, Frauen, die ihre Bedürfnisse nach Liebe und Sex ausdrücken ebenso. Wenn früher schräge und skurrile Protagonistinnen und Protagonisten auf Partnersuche gingen, lockt heute die Serie Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten an. Nicht verändert hat sich die Sehnsucht: Alle suchen die große Liebe und eine gut gelebte Partnerschaft. Das TV-Publikum begleitet die Kandidatinnen und Kandidaten ein Stück des Weges - auf der Suche nach dem Glück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 20 Jahre "Liebesg'schichten und Heiratssachen" Regie: Tanja Lesowsky, Jenny Rezny