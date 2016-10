ORF 1 03:20 bis 03:45 Serien The Big C Das wahre Gesicht USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nachdem Joy Kleinman Paul auf die Bühne gezerrt hat, ist er nun selbst davon überzeugt, ein Naturtalent als Motivationstrainer zu sein. Perfektionistisch bereitet er sich auf seinen nächsten Auftritt vor. In der Zwischenzeit hat Cathy ein junges Paar gefunden, das eine Adoption in Erwägung zieht. Sie versucht alles, um ihre Familie im besten Licht dastehen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Linney (Catherine Jamison) Oliver Platt (Paul Jamison) John Benjamin Hickey (Sean Tolkey) Gabourey Sidibe (Andrea Jackson) Gabriel Basso (Adam Jamison) Susan Sarandon (Joy Kleinman) Hamish Linklater (Dave Cooper) Originaltitel: The Big C Regie: Jennifer Getzinger Drehbuch: Darlene Hunt, Melanie Marnich Kamera: John Thomas Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 12