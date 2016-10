ORF 1 17:10 bis 17:30 Comedyserie Two and a Half Men Pech mit der Perle USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Berta hat schwere Rückenprobleme und ist deshalb ans Bett gefesselt. Walden und Alan machen sich große Sorgen. Sie befürchten, dass Berta die Arbeit im Haus zu viel ist und schlagen ihr deshalb vor, in den Ruhestand zu gehen. Zunächst ist Berta darüber sehr erbost, dann macht ihr Walden jedoch ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann. Walden und Alan machen sich nun auf die Suche nach einer neuen Haushälterin. Nur ist es gar nicht so einfach, einen Ersatz für Berta zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Edie McClurg (Helen) Jennifer Chang (Colleen) Kimberly Hebert Gregory (Lisa) Angus T. Jones (Jake Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Reo, Matt Ross, Matt Searle Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6