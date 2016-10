ORF 1 15:15 bis 15:35 Comedyserie The Big Bang Theory Wie ein Wasserfall USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Leonard bekommt die Chance, im Auftrag von Stephen Hawking auf einem Schiff zu forschen. Sheldon versucht ihm die Sache auszureden, da er nicht allein zurückbleiben möchte. Doch Leonard ist sich ohnehin nicht sicher, ob er den Job annehmen soll, da dies eine viermonatige Trennung von Penny bedeuten würde. In der Zwischenzeit versucht Raj, Lucy langsam in seinen Freundeskreis zu integrieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Jim Reynolds, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6