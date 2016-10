ORF 1 11:00 bis 11:25 Comedyserie Malcolm mittendrin Lois sieht rot USA 2000 Dolby Untertitel Merken Hal und Lois wollen ihren Hochzeitstag in einem Restaurant feiern. Während Hal dort wartet und einen Martini nach dem anderen zu sich nimmt, versucht Lois herauszubekommen, wer ihr rotes Traumkleid verkokelt hat. Mit immer neuen Strafandrohungen will sie die Jungs zu einem Geständnis bewegen - vergeblich. Schließlich kommt Hal spät nachts nach Hause. Völlig entspannt zündet er sich ein Pfeifchen an. Dabei gerät etwas in Brand, und der Löschversuch verrät den Übeltäter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Catherine Lloyd Burns (Caroline Miller) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Alan J. Higgins Kamera: Levie Isaacks Musik: The Might Be Giants Altersempfehlung: ab 12