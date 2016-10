Schweiz 2 23:50 bis 01:35 Komödie Lila, Lila D 2009 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken David (Daniel Brühl) ist überzeugt davon, dass er für seine Umgebung unsichtbar ist. Eigentlich ist dies die perfekte Voraussetzung für seinen Beruf, er ist nämlich Kellner, und als solcher soll man unsichtbar sein, bis jemand einem Beachtung schenkt. Allerdings wird er auch vom weiblichen Geschlecht kaum wahrgenommen. Eines Tages beobachtet er auf dem Flohmarkt die selbstbewusste Marie (Hannah Herzsprung) beim Verhandeln mit einem Verkäufer und kauft in seiner Verzückung einen Nachttisch, den er gar nicht braucht. Als Marie am Abend im Restaurant, wo er arbeitet, auftaucht, erkennt sie ihn nicht wieder. Die Literaturstudentin verkehrt in intellektuellen Kreisen, in denen sich die Gespräche um Kafka und die Postmoderne drehen und David nicht mitreden kann. Als David am Abend seinen Kauf untersucht, entdeckt er in der verklemmten Schublade des Nachttischs ein Bündel dicht beschriebener Blätter, ein altes Manuskript. Fasziniert liest er dieses in einer Nacht durch und weiss: Er hat ein Mittel gefunden, um Marie zu beeindrucken. Er tippt alles mit dem Computer ab, gibt es als sein eigenes aus und bittet Marie, es zu lesen. Sie ist begeistert und schickt das Manuskript heimlich an einen Verlag. Der Roman mit dem Titel "Lila, Lila" wird prompt mit grossem Erfolg veröffentlicht. Der schüchterne David wird über Nacht zum literarischen Star, und Marie liebt ihn für sein Talent. Doch ihre traute Zweisamkeit ist bedroht, denn plötzlich taucht der wahre Autor auf: Der heruntergekommene Alkoholiker Jacky (Henry Hübchen) will seinen Anteil am Erfolg seines Romans. Davids Schwindel droht aufzufliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Brühl (David Kern) Hannah Herzsprung (Marie) Henry Hübchen (Jacky) Kirsten Block (Karin Kohler) Peter Schneider (Ron Keller) Henriette Müller (Sabrina) Simon Eckert (Roger) Originaltitel: Lila, Lila Regie: Alain Gsponer Drehbuch: Alex Buresch Kamera: Matthias Fleischer Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 6