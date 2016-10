Schweiz 2 23:20 bis 23:50 Magazin Tacho Das Automagazin AlfaRomeo Giulia vs. Alfa Romeo Guilia / Ändu beim Opel-Designer in Rüsselsheim / Am 24-Stunden-Rennen mit Fredy Barth CH 2015 2016-10-05 02:00 Stereo HDTV Merken AlfaRomeo Giulia vs. Alfa Romeo Guilia Giulia, ein legendärer Name im Hause Alfa Romeo: Nach fast vierzig Jahren kehrt er zurück und will an alte Erfolge anknüpfen. Salar und Ruedi machen zusammen mit dem Urmodell die Probe aufs Exempel, ob der Neue mit dem Alten mithalten kann. Ändu beim Opel-Designer in Rüsselsheim Wenn Autohersteller eine Idee haben, bauen sie erst einmal ein Konzeptauto. Bei Opel in Rüsselsheim darf Ändu sein eigenes Konzeptauto kreieren. Beurteilt wird dieses dann von Opel-Chef Karl Thomas Neumann höchstpersönlich. Am 24-Stunden-Rennen mit Fredy Barth Die Redaktion begleitet Rennfahrer und "Tacho"-Experte Fredy Barth beim 24-Stunden-Rennen von Barcelona auf dem Circuit de Catalunya. Hautnah ist die Kamera dabei, wenn er als einer von drei Rennfahrern in den Lamborghini Huracán Super Trofeo einsteigt und sich den schweren Bedingungen stellt, die ein 24-Stunden-Rennen mit sich bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Salar Patrick Bahrampoori Gäste: Gäste: Fredy Barth (Rennfahrer und "Tacho"-Experte) Originaltitel: Tacho