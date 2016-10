Schweiz 2 15:00 bis 15:45 Comedyserie Desperate Housewives Ein Strich durch die Rechnung USA 2012 2016-10-06 05:00 Dolby Digital HDTV Merken Die Brautparty, die Bree für Renee gibt, wird durch die Verhaftung der Gastgeberin gestört. Als auf dem Revier Detective Murphy Bree in die Enge treibt, erhält sie Unterstützung von unerwarteter Seite. Gaby wechselt derweil in die Männerabteilung der Boutique und steigert dort ihren Umsatz mit grosszügigem Körpereinsatz. Damit sorgt sie für doppelte Schwierigkeiten mit Carlos. Zudem taucht eine ominöse Kassette mit beunruhigendem Inhalt unter Mikes Sachen auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan) Marcia Cross (Bree) Felicity Huffman (Lynette) Eva Longoria (Gabrielle) Vanessa Williams (Renee Perry) Ricardo Antonio Chavira (Carlos Solis) Brenda Strong (Mary Alice Young / Erzählerin) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Tara Nicole Weyr Drehbuch: Marco Pennette Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12