Schweiz 2 13:00 bis 13:25 Comedyserie Trophy Wife Stell dich an beim Stelldichein USA 2013 2016-10-06 09:30 Dolby Digital HDTV Merken Diane hat die diesjährige Schul-Benefizveranstaltung unter das Motto Die 80er Jahre' gestellt. Natürlich wird auch von Pete und Kate erwartet, dass sie sich dort nützlich machen. Während Pete ohne Murren Dianes Wunsch Folge leisten will, ist es Kate langsam Leid, ständig nach der Pfeife von Petes Ex-Frau zu tanzen. Heimlich sucht sie nach Möglichkeiten, auf der Party ein bisschen Zeit für sich und Pete zu erhaschen. Derweil scheint sich Jackie - sehr zu Berts Entsetzen - mehr und mehr von Pete abzunabeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Whitford (Pete Harrison) Malin Åkerman (Kate Harrison) Marcia Gay Harden (Diane Buckley) Michaela Watkins (Jackie Fisher) Natalie Morales (Meg) Bailee Madison (Hillary Harrison) Albert Tsai (Bert Harrison) Originaltitel: Trophy Wife Regie: Victor Nelli Jr. Drehbuch: Casey Johnson, David Windsor, Lindsey Shockley Kamera: Michael A. Price Musik: Gabriel Mann