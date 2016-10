Schweiz 1 00:05 bis 01:35 Drama Unter der Haut CH 2015 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alice und Frank, die seit 18 Jahren verheiratet sind, ziehen mit ihren drei Kindern in eine neue Wohnung auf dem Land. Sie freuen sich auf einen Neuanfang. Als Alice eines Tages auf dem Familiencomputer eine Gay-Website entdeckt, denkt sie zunächst, dass ihr 17-jähriger Sohn Luca homosexuell sein könnte. Dieser winkt ab, und bald weiss Alice: Es ist ihr Ehemann Frank, der sich für Männer interessiert. Sie versucht zunächst, es sportlich zu nehmen, und zeigt sich interessiert für Franks neue Gefühle. Doch mehr und mehr merkt sie, dass Frank sich von ihr entfernt, auch sexuell. Eines Tages gesteht Frank Alice, dass er sich in einen Mann verliebt hat. Obwohl Alice schockiert und wütend ist, bleibt erst einmal alles so, wie es ist. Frank getraut sich nicht, den alles entscheidenden Schritt zu machen und die Familie zu verlassen. Alice hofft noch immer, dass Frank sich wieder für sie entscheiden wird. Irgendwann aber platzt ihr der Kragen. Sie stellt ihren Mann vor die Wahl: die Familie oder der neue Mann. Über den Zeitraum eines Jahres zeigt der Film die Figuren mit ihren Wünschen und ihren Grenzen, in ihrer Hilflosigkeit gegenüber einer Wahrheit, die das bisherige Leben durcheinanderbringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursina Lardi (Alice) Dominique Jann (Frank) Flurin Giger (Luca) Rifka Fehr (Nina) Lara Lassnig (Sophie) Antonio Buil (Pablo) Nicolas Rosat (Robert) Originaltitel: Unter der Haut Regie: Claudia Lorenz Drehbuch: Rolando Colla, Claudia Lorenz Kamera: Jutta Tränkle Musik: Bernd Schurer Altersempfehlung: ab 12

