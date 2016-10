Schweiz 1 09:00 bis 09:50 Dokumentation Mythos Maracanã Ein Stadion schreibt Geschichte BRA, D 2014 Stereo Merken Eine Seele soll es haben, heilig sein, ja gar von einem Geist bewohnt: das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro. Jahrzehntelang galt der berühmte Fussballtempel als Ort der Begegnung ohne soziale Schranken. Ob das nach einem umstrittenen Umbau so bleibt, wird sich weisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythos Maracanã - Ein Stadion schreibt Geschichte