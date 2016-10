BonGusto 23:25 bis 23:45 Magazin Get fresh with Al Brown Northland NZ Merken Al sucht nach tropischen Geschmäckern und begibt sich auf den Kerikeri-Markt. Für die Vorspeise fängt er Kahawai, und für den Hauptgang bedient er sich eines sehr alten einheimischen Rezepts. Das Northland-Menü: Amuse: Frische Austern mit Pepino und Champagneressig Vorspeise: Warm geräucherter Kahawai Hauptspeise: Schnapper mit Austernsauce Dessert: Cherimoya-Blaubeeren mit Limoncello In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Get fresh with Al Brown