BonGusto 20:45 bis 21:40 Dokusoap Beef Buddies Mit Alb-Büffeln durchs Ländle D 2013 Wenn die "Beef Buddies" Frank Buchholz, Chakall und Tarik Rose gemeinsam aufbrechen, wollen sie ein echtes Männerabenteuer erleben und ihrer Leidenschaft nachgehen: dem Kochen. In zehn Folgen "Beef Buddies" zeigen sie dem Zuschauer, dass es für ein gutes Essen keine Profiküche braucht. Auf ihrer kulinarischen Abenteuerreise quer durch Deutschland arbeiten die drei befreundeten Profi-Köche mit dem, was die jeweilige Region um sie herum bietet. Eines darf dabei aber niemals fehlen: das Fleisch. Eine Vorliebe, die die drei Freunde vereint. Unterstützung erhalten sie von ortskundigen Einheimischen, die Frank, Chakall und Tarik mit hilfreichen Tricks und lokalen Spezialitäten versorgen. So werden dem Zuschauer neben frischen Ideen für neue Gerichte außerdem nützliche Tricks und Handgriffe vermittelt. Moderation: Frank Buchholz, Chakall, Tarik Rose Originaltitel: Beef Buddies