BonGusto 20:15 bis 20:45 Magazin Get fresh with Al Brown Central Otago NZ 2013 Al findet Aromen von unfassbarer Intensität, die das extreme Klima von Central Otago hervorbringt. Zudem geht's für unseren Koch auf einen altertümlichen Markt in Cromwell, bevor er für die Vorspeise auf die Jagd nach Kaninchen geht. Das Central Otago-Menü: Vorspeise: Kaninchen-Rillettes mit Kirschrelish Hauptspeise: Geröstete Merinoschulter mit Couscous, Chutney und Joghurt Dessert: Honig-Panna Cotta mit frischem Thymian und Safran-Aprikosen Originaltitel: Get fresh with Al Brown