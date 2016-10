BonGusto 19:15 bis 19:45 Unterhaltung Bill's Kitchen - Ein Australier in London Nichts geht über Zuhause GB 2013 Merken Bill schwelgt in Erinnerungen! Und als er über seinen Umzug von Sydney nach Notting Hill nachdenkt, fällt ihm ein, wie er vor vielen Jahren überhaupt das Kochen für sich entdeckte! Angefangen von seinen frühesten Kochproben für seinen Vater bis hin zum Rucksack-Urlaub durch Europa, wo er auf all die herrlichen mediterranen Gewürze stieß? Diese Erinnerungen nutzt Bill, um neue Rezepte zu kreieren - und um einige fast vergessene Familienrezepte wieder zu beleben. Dabei erfahren wir von einer seiner ersten Spezialitäten: die Pissaladière - der provenzalische Klassiker mit gerösteten Zwiebeln, Anchovis und Oliven! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bill?s Kitchen: Notting Hill