WDR 01:00 bis 02:00 Talkshow Domian Jungfrauen / Jürgen möchte mit Frauen und Männern sprechen, die sich bewusst und freiwillig aufsparen, oder aufgrund einer religiösen Überzeugung Jungfrauen sein müssen / Mit Frauen und Männern, die auf Jungfrauen stehen und mit Menschen, die unfreiwillig Jungfrauen sind! / Habt ihr vielleicht eure "Jungfräulichkeit" chirurgisch wiederherstellen lassen? D 2016 Stereo Live HDTV Live TV Merken Schon seit über 20 Jahren talkt der sympathische Radiomoderator auch über den Bildschirm. Nacht um Nacht schenkt er den Anrufern seine volle Aufmerksamkeit, fühlt mit Ihnen und bietet auch in schwierigsten Lebenslagen beratend seine Hilfe an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jürgen Domian Originaltitel: Domian

