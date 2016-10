WDR 21:00 bis 21:45 Dokumentation Aufgedeckt - Die Tricks der Telekom D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Wochen- oder gar monatelanges Warten auf den Internetanschluss, Router oder Telefone, die nicht funktionieren, immer wieder neue Ansprechpartner in der Hotline - viele haben solche oder ähnlicher Erfahrungen mit der Telekom gemacht. Handelt es sich dabei um Organisationsversagen eines ehemaligen Staatsbetriebes - oder nimmt die Telekom genervte Kunde bewusst in Kauf, weil sie so am meisten Geld verdient? "Aufgedeckt" schaut hinter die Kulissen des größten deutschen Telekommunikationsanbieters und stößt dabei auf schier unglaubliche Schilderungen aus den Call Centern. Demnach sollen diese zuvorderst keinen Dienst am Kunden leisten, sondern einfach nur Umsatz machen, quasi um jeden Preis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aufgedeckt