WDR 13:00 bis 14:00 Magazin Planet Wissen Die Kraft der Musik Die Kraft der Musik D 2016 2016-10-05 13:15 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Wenn 80.000 Menschen im Fußballstadion die Hymne singen oder Geigen das traurige Ende eines Films ankündigen, dann kann Musik uns bewegen: sie rührt uns zu Tränen, sie wirkt wie ein Aufputschmittel, sie heitert auf und sie überflutet uns mit Erinnerungen: ja, genauso hörte sich der erste Liebeskummer an. "Musik ist das Faszinierendste und Interessanteste, was die Menschheit je hervorgebracht hat", sagt der Musikneurologe Stefan Koelsch. Er erforscht welche Wirkung die Musik auf unser Gehirn hat und warum Musik auch im Leben von vermeintlich unmusikalischen Menschen wahre Wunder vollbringen kann. Die Musiktherapeutin Barbara Keller arbeitet mit diesem Wissen, ihre "Musik auf Rädern" hilft kranken und behinderten Menschen. Zusammen zeigen beide, wie Musik wirkt und was sie zu bewirken vermag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Gäste: Gäste: Stefan Koelsch (Musikneurologe), Barbara Keller (Musiktherapeutin) Originaltitel: Planet Wissen