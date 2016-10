Tele 5 03:09 bis 04:29 Thriller After USA 2012 Nach einer Vorlage von Jason Parish, Ryan Smith Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Freddy und Ana lernen sich im Bus kennen, doch das Gespräch verläuft zäh und findet ein jähes Ende, als der Bus verunfallt. Als beide wenig später an getrennten Orten erwachen, bemerken sie zu ihrem nicht geringen Erstaunen, dass sie die einzigen verbliebenen Einwohner ihrer Heimatstadt zu sein scheinen. Außerdem ist der Ort umgeben von einer schwarzen Rauchwand, deren Ring sich zunehmend enger schließt. Ana und Freddy raufen sich zusammen und suchen nach einem Ausweg. Dabei stellen sie fest, dass ein Monster Jagd auf sie macht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steven Strait (Freddy) Karolina Wydra (Ana) Sandra Lafferty (Tante Lu) Madison Lintz (Ana als Kind) Chase Presley (Freddy als Kind) Jackson Walker (Phil) Ric Reitz (Doktor) Originaltitel: After Regie: Ryan Smith Drehbuch: Ryan Smith, Jason Parish Kamera: Blake McClure Musik: Tyler Smith Altersempfehlung: ab 16