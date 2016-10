Tele 5 22:00 bis 23:50 Horrorfilm Bunker - Es gibt kein Entkommen GB 2015 2016-10-06 02:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ella und ihr Verlobter haben sich getrennt. Er mietete daraufhin einen Stauraum in einem großen Lagerhaus außerhalb der Stadt, und Ella ist neugierig, was er wohl zu verstecken hat. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Molly dringt sie dort zu nächtlicher Stunde ein, nur um festzustellen, dass man nicht allein ist. Andere Leute sind ebenfalls noch unterwegs, Angestellte, Mieter, ein Cop, und ein Killer, der das Grüppchen nacheinander dezimiert. Für Ella und die anderen beginnt in den Katakomben ein Kampf auf Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mischa Barton (Ella) Robert Knepper (Vince) Charlotte Salt (Sarah) Valene Kane (Willow) Emily Atack (Molly) Andrew Buckley (Stephen) Ed Cooper Clarke (Brad) Originaltitel: The Hoarder Regie: Matt Winn Drehbuch: Chris Denne, Matt Winn, James Handel Kamera: Eben Bolter Musik: Andrew Pearce Altersempfehlung: ab 16