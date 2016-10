RTL II 02:55 bis 03:40 Dokumentation Autopsie - Mysteriöse Todesfälle Auf der Flucht vor dem Tod / Tödliche Fotoshootings D 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Auf der Flucht vor dem Tod - Miguel Bravo überlebt nur knapp eine Bombenexplosion. Im Krankenhaus erfahren die Beamten, dass dies nicht der erste Anschlag auf sein Leben war. Schon sechs Mal hat jemand versucht ihn umzubringen. Den Beamten bleibt wenig Zeit herauszufinden, wer es auf das Leben von Miguel Bravo abgesehen hat - und vor allem warum, denn Bravo hat offenbar eine weiße Weste. Kein Verdächtiger, keine Motive - nur ein Mann, der unbedingt sterben soll. Tödliche Fotoshootings - Die teilweise verstümmelte Leiche eines jungen Mädchens wird gefunden, kann jedoch nicht identifiziert werden. In den nächsten Wochen tauchen immer mehr Leichen auf und alles deutet auf den mehrfach vorbestraften Fotografen Bill Bradford hin. Doch den Ermittlern fehlen handfeste Beweise, um ihn mit den Morden in Verbindung zu bringen. Aber dann bringt eine makabere Fotosammlung die Ermittlungen wieder in Fahrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Autopsie - Mysteriöse Todesfälle