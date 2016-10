RTL II 11:00 bis 12:00 Dokusoap Family Stories Wechselbeziehungen D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 16-jährige Karina hat sich nach der Scheidung ihrer Mutter Marlene und dem Umzug in eine andere Stadt vor sechs Monaten sehr verändert. So gut wie jede Woche hat die Schülerin einen neuen Freund. Vor ihrer Mama und ihrer neuen Freundinnen prahlt sie immer wieder mit ihren Anmachtaktiken und neuen Eroberungen. Seit einer Woche ist sie mit dem 18-jährigen Schüler Matthias zusammen und sie scheint das erste Mal wirklich verliebt zu sein. Marlene ist das Verhalten ihrer Tochter ein Dorn im Auge. Sie fragt ihre Freundin Sabrina um Rat, die als Psychologin arbeitet. Sabrina kennt das Mädchen seit deren Geburt und findet ihre plötzliche Sprunghaftigkeit bedenklich. Sie passt Karina vor der Schule ab, um mit dem Mädchen zu sprechen. Dabei erfährt die Psychologin, dass Karina sich bereits Dessous gekauft hat. Als ihre Mutter Marlene davon erfährt, kommt es zum Streit zwischen Mutter und Tochter. Kurze Zeit nach dem Streit macht Karinas Freund Matthias Schluss. Die 16-Jährige ist völlig aufgelöst und kurze Zeit später verschwindet sie - zurück bleibt nur ein Abschiedsbrief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories