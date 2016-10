RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Monika (28) und Yvonne (34) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Monika (28) lebt mit ihren Kindern Jimmy (7), Vanessa (6) und Maik (5) sowie ihrem Bruder Tomasz (19) zusammen. Die alleinerziehende Mutter schmeißt den gesamten Haushalt allein. Gelegentlich muss auch mal das Tablet oder der Fernseher zur Beschäftigung der Kinder erhalten. Manchmal kommt es Monika vor, als sei ihr Bruder das vierte Kind im Haus. Er hat keine Arbeit, beschäftigt sich am liebsten mit seinem Äußeren und schminkt sich gern. Ungestylt möchte Tomasz das Haus am liebsten nicht verlassen. Yvonne (34) und Silke (35) sind beste Freundinnen und verbringen fast jede freie Minute in Yvonnes Fünfzimmerwohnung. Auch Yvonnes Tochter Sherin (12) und Silkes Tochter Alia (13) sind unzertrennlich. Komplementiert wird die Truppe von Dauergast Anna. In der Freizeit geht es ins Schwimmbad oder einfach mal raus an die frische Luft. "Elektronische Babysitter" wie Tablet oder TV-Gerät sieht Yvonne kritisch und hat eine genaue Vorstellung davon, wie Kinder optimal erzogen werden. Wie werden die Tauschmütter auf die ungewohnte Umgebung reagieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch