RTL II 07:00 bis 08:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Ungewollter Besitz / Ein Lied für die Liebe - Mickie Krause D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 28-jährige Auftraggeberin der Privatdetektive ist fix und fertig. Sie hat bei ihrem Mann Dessous, Schminke und sogar Enthaarungscreme gefunden. Trägt er etwa Frauenklamotten oder hat er eine Geliebte? Während ihrer Observierung beobachten Miriam und Stefan Wolloscheck, wie sich die Zielperson eine neue Wohnung anschaut und einen ausgelassenen Shoppingtag mit einer Fremden verbringt. Wer ist diese Frau? Auch der nächste Auftraggeber der Detektei Stahl verzweifelt an seiner Freundin. Die 25-Jährige liebt den Schlagersänger Mickie Krause über alles und ihr Fan-Kult treibt langsam extreme Blüten. Der 26-Jährige glaubt sogar, dass sie ihn mit einem Mickie-Double betrügt, nur um ihrem Idol nahe zu sein. Michael Falkenberg und Sascha Noveski tauchen ein in die skurrile Welt der Fans und erleben einen Auftrag der ganz anderen Art. Dabei treffen sie sogar auf den echten Mickie Krause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

