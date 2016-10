RTL Plus 21:00 bis 21:50 Show Einsatz in 4 Wänden - Spezial D 2008 Stereo Merken Marina R. (41) lebt mit ihren beiden Töchtern Gerina (16) und Celina (9) allein in einem geerbten Haus. Seitdem Gerina mit 10 Jahren am Tourette-Syndrom erkrankte, kümmert sich Marina allein um ihre Kinder. Ihr Mann verließ die Familie, da er mit der Krankheit seiner Tochter nicht umgehen konnte. Das Haus mit den jetzigen Kinderzimmern und Wohnzimmer stand schon vor dem Krieg, der Teil mit Wohnzimmer und Veranda wurde nach dem Krieg angebaut. Im Haus hat sich bisher kaum etwas geändert. Seitdem Marina dort lebt hat sie lediglich das Badezimmer erneuern lassen, der Rest des Hauses ist originalgetreu. Da der Schnitt des Hauses für Rollstuhlfahrerin Gerina sehr ungünstig ist, wünscht sich Marina dringend eine andere Raumaufteilung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tine Wittler (Wohn-Expertin) Originaltitel: Einsatz in vier Wänden - Spezial