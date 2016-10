ONE 03:25 bis 04:15 Abenteuerserie Auf Achse Schwarze Fracht D 1981 2016-10-09 16:05 Live TV Merken Auf der verzweifelten Suche nach einem Zwischenauftrag gerät Willers an den windigen holländischen Kollegen van Haaren. Elektrogeräte durch die Sahara - warum nicht? Aber in Wirklichkeit besteht der Transport aus dreißig schwarzen Gastarbeitern, die über die Grenze zu schmuggeln sind. Menschenfracht! Willers kann sie nicht im Stich lassen. Aber ein Sandstrum, der streikende Motor, das ausgehende Wasser, die große Wüste... Wäre da nicht ein schwarzer Kupferschmied mit seinen geschickten Händen, hätten sie die nächste menschliche Ansiedlung gewiss nie erreicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Arthur Brauss (Rolf) Ryk de Gooyer (Van Haaren) Bloke Modisane (Jim) Ridha Meglissi (Kupferschmied) Noureddine Kasbaoui (Kommandant) Originaltitel: Auf Achse Regie: Michael Lähn Drehbuch: Dominik Graf Kamera: Joseph Vilsmaier