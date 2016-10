ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 92 D 2005 Stereo Live TV Merken Alexander fühlt sich weiterhin von Laura angezogen. Doch die zutiefst verletzte Laura hält ihn auf Abstand. Kurz darauf erfährt Alexander von seinem Bruder Robert, dass ihr Vater in einen Raubüberfall verwickelt war und jetzt von Peter Mahler erpresst wird. Bei einer erneuten Begegnung mit Laura spricht Alexander die Erpressung an. Laura reagiert wütend und es kommt zum Streit. Die Situation spitzt sich immer mehr zu, bis Alexander sein Geheimnis nicht weiter verheimlichen kann. Er erzählt Laura: Sie dürfen nicht mehr zusammen sein, weil sie Geschwister sind. Charlotte bittet Peter Mahler, ihre Familie zu verschonen. Es kommt zu einem heftigen Streit, der damit endet, dass Charlotte Peter mit der bitteren Wahrheit konfrontiert: Laura ist nicht seine Tochter. Peter ist fassungslos. Mike freut sich über seinen Gewinn, doch er möchte nicht, dass Tanja nur wegen des Geldes mit ihm zusammen ist. Und so beschließt er, sie auf die Probe zu stellen: Xaver soll Tanja mit Mikes Geld den frisch gebackenen Millionär vorspielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Peter Zintner (Peter Mahler) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Klaus Witting, Jürgen Weber Drehbuch: Sabine Neumann