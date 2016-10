RTL NITRO 22:50 bis 23:40 Krimiserie The Blacklist Anslo Garrick (Nr. 16) (2) USA 2013 HDTV Live TV Merken Liz schleust sich ins Gebäude ein. Es gelingt ihr, den Störsender zu beseitigen und somit Verstärkung anzufordern. Allerdings stößt sie auf Widerstand. Ressler schwebt in Lebensgefahr, während Red versucht, mit Anslo zu verhandeln. Toms Sorge um Liz wird immer größer und Red wird zu einem immer größeren Rätsel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Parminder Nagra (Agent Meera Malik) Harry Lennix (Harold Cooper) Alan Alda (Fitch) Originaltitel: The Blacklist Regie: Joe Carnahan Drehbuch: Jon Bokenkamp, Brandon Sonnier Kamera: Arthur Albert Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 12